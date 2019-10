En lejr i det nordlige Syrien med Islamisk Stat-krigeres familier har i weekenden været udsat for et bombardement. Ifølge en observatør har omkring 100 beboere i lejren benyttet bombardementet til at flygte.

Det samme oplyser de kurdiske styrker, der står for at holde IS-familierne i lejren.

Bombardementet kom fra Tyrkiets hær og dens allierede militser. De har siden onsdag ført en offensiv mod de kurdiske-ledede styrker i området.

Kurderne står for en række lejre, der holder på de mennesker, som boede i Islamisk Stat herunder en række udenlandske statsborgere.

Flere af lejrene er blevet berygtet for, at deres beboere stadig bærer ønsket om et islamisk kalifat, som det Islamisk Stat forsøgte at oprette. Den mest berygtede er måske al-Hol-lejren.

I weekenden er det dog en lejr nær Ain Issa nord for Raqqa, hvor nogle af beboerne er flygtet. Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er der tale om omkring 100 kvinder og børn.

Observatoriet er baseret i London men får sine informationer fra et kildenetværk i Syrien.

Ifølge kurderne er de tyrkiske bombardementer nær lejren det samme som "støtte til en genoplivning af " Islamisk Stat.

/ritzau/Reuters