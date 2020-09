Irlands sundhedsminister fik symptomer på corona efter et pressemøde tirsdag morgen. Han er nu testet negativ.

Den irske sundhedsminister, Stephen Donnelly, er testet negativ for coronavirus. Det siger han til det irske medie RTÉ.

Tidligere tirsdag gik hele Irlands regering i selvisolation. Det skyldtes, at man frygtede, at sundhedsministeren var smittet med coronavirus.

Det blev samtidig meddelt, at parlamentet ville holde lukket i en uge.

Mistanken om coronasmitte opstod, efter at Stephen Donnelly tirsdag morgen deltog i et pressemøde. Det handlede om Irlands plan for håndteringen af coronapandemien det næste halve år.

Efterfølgende fik han symptomer på coronavirus. Og han bad derfor sin læge om at få foretaget en test.

Frygten for, at andre ministre kunne være smittet, blev forstærket af, at Stephen Donnelly mandag aften havde deltaget i en række møder. Han havde blandt andet givet en opdatering til alle regeringens ministre.

Indtil videre er medlemmerne dog sluppet med skrækken.

Grundet det negative testresultat kan regeringsmedlemmerne bryde selvisolationen.

Derudover er nedlukningen af parlamentet annulleret. Og allerede efter blot tre timers nedlukning genoptog man arbejdet klokken 20 lokal tid, skriver RTÉ.

Imens er der opstået en mistanke om coronasmitte hos landets europaminister, Thomas Byrne.

Han er tirsdag blevet testet for coronavirus. Årsagen var, at han vågnede mandag morgen med en "mild hoste".

RTÉ skrev desuden tidligere tirsdag, at også et medlem af klima- og transportminister Eamon Ryans husstand venter på et testsvar.

Ministeren var derfor allerede gået i selvisolation forud for beskeden om den midlertidige nedlukning.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er smittespredningen taget til i Irland den seneste tid.

Tirsdag er der blevet bekræftet 357 nye smittetilfælde. Det er det højeste siden midten af maj.

Det er også en markant stigning sammenlignet med de gennemsnitligt omkring 200 smittetilfælde, der er blevet registreret dagligt over den seneste uge.

Udviklingen har tirsdag fået den irske regering til at udsætte den planlagte genåbning af alle barer i hovedstaden Dublin.

