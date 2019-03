I sidste uge blev der fundet tre brevbomber i London og en mistænkelig pakke til et universitet i Skotland.

En gruppe, der kalder sig selv IRA, har tirsdag hævdet at stå bag brevbomberne, der i sidste uge blev sendt til flere bygninger i London samt et universitet i Glasgow i Skotland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Påstanden er angiveligt fremsat på vegne af IRA, siger det britiske politi.

IRA, Irish Republican Army, var den største af de militære grupper, der kæmpede mod Nordirland og for et samlet Irland fra slutningen af 1960'erne til fredsaftalen i 1998.

IRA har haft erklæret våbenhvile i årevis og har nedrustet. Udbrydergrupper så som Real IRA har dog fortsat den væbnede kamp.

Politiet i London, Metropolitan Police, siger ifølge nyhedsbureauet AP tirsdag, at et medie i Nordirland modtog påstanden mandag.

Gruppen bag påstanden siger, at fem anordninger er blevet afsendt. Politiet har kun fundet fire, hvilket åbner muligheden for, at en pakke fortsat ikke er fundet.

Politiet sprængte i sidste uge en mistænkelig pakke på et universitet i Glasgow.

Dagen forinden var der blevet sendt brevbomber til lufthavnene Heathrow og London City samt til togstationen Waterloo. Ingen personer kom noget til.

Politiet siger til AP, at det allerede efterforskede mulige forbindelser mellem udbrydergrupper og pakkerne.

/ritzau/