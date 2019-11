For nogle år siden gik en husbåd af træ på grund ved kysten i Irland.

Det rejste to spørgsmål: Hvordan endte den der? Og hvem var manden, hvis navn var skrevet på bådens indvendige loft?

Nu er i hvert fald et af de to spørgsmål blevet besvaret.

Det skriver The Guardian, der er gået ind i bådmysteriet, der startede i november for tre år siden, da den seks meter lange båd skyllede op ved Drum Beach i det vestlige Irland.

Her teksten, der var skrevet i loftet.

Båden var lavet af drivtømmer, isoleret med flamingo og havde solcellepaneler på ydersiden. På loftet inde i båden var en tekst, der kan oversættes til:

'Jeg, Rick Small, donerer denne båd til en hjemløs ungdom for at give den et bedre liv, nu når Newfoundland nægter. Ingen husleje, ingen huslån, ingen strømregning,' stod der.

Nu er denne Rick Small fundet. Han er en kendt miljøforkæmper i Canada, hvor han blandt andet har bygget soldrevne trehjulede cykler.

Til CTV News fortæller han, at han byggede husbåden i 2016, og planen var at sejle fra Newfoundland i Canada til Arktis for at sætte fokus på klimakrisen.

Men da det ikke lykkedes ham at finde den rette motor til formålet, valgte han at give båden væk.

Hvordan, den er endt i Irland, aner han ikke. Men han er stolt af, at den klarede distancen.

»Den sank ikke. Jeg må have udført mit arbejde ordentligt,« siger han.

Båden bliver nu udstillet i en kolonihaveforening nær Drum Beach, og Rick Small har fået en invitation til at komme på besøg.