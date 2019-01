959 millioner danske kroner - lige knap 1 milliard kroner.

Så mange penge kan et irsk par tilføje til deres konto, efter de har vundet i lotto.

Frances og Patrick Connelly fra Moira i Nordirland vandt det svimlende beløb i Euromillions jackpot nytårsdag. På ægte britisk manér fejrede parret deres gevinst med en kop te.

»Vi lader os sjældent rive med - jeg hævede måske min stemme en smule, lige da vi fandt ud af det - men vi fejrede det med en kop te og et kram,« siger 52-årige Frances Connolly til Belfast Telegraph.

Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Foto: CLODAGH KILCOYNE

Efterfølgende havde parret en anelse svært ved at falde i søvn, fortæller Patrick Connolly.

»Vi vidste virkelig ikke, hvad vi skulle gøre, eller hvordan vi skulle reagere, og vi sov ikke et sekund den nat. Vi ringede til Camelot (det britiske svar på Danske Spil, red.) klokken otte om morgenen for at få bekræftet gevinsten. Så begyndte det at gå op for os, at det var rigtigt, selvom vi nok stadig ikke helt havde fattet det,« siger han.

Derefter gik Frances og Patrick Connelly i gang med at nedskrive en liste af personer, som de ville dele nogle af pengene med. Parret, der er forældre til tre døtre, kom frem til en liste af 50 personer, som de gerne vil dele deres formue med.

»Det her er en stor sum penge, og vi vil gerne have, at den får en stor betydning for andre mennesker, som vi kender og elsker, men også på vores egen fremtid. Denne gevinst giver os muligheden for virkelig at gøre en forskel for vores familie og venner,« siger Frances Connolly.

Frances og Patrick Connelly. Foto: PAUL FAITH Vis mere Frances og Patrick Connelly. Foto: PAUL FAITH

Parret vandt det fjerde største vundne beløb i britisk historie.