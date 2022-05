I den lille forstad til Kyiv har der været stille i et stykke tid.

Irpin har været et offer for Ruslands mange bomber, granater og missiler siden første dag af krigen, men nu begynder der så småt at være liv igen.

Men folk skal passe på, for russerne har efterladt miner og fælder i et forsøg på at gøre det sidste skade.

En sprængstofspecialist fra det ukrainske militær tilbragte en time med at kravle på gulvet i ukrainske Andriy Rhyzenkos soveværelse på jagt efter russiske fælder med bomber, hvor han finkæmmede sine ejendele, der var blevet spredt fra væg-til-væg af besættelsesstyrker.

NBC skriver, at en fælde blev fundet i en bygning på den anden side af gaden, designet til at gå af, når strømmen blev tændt igen, men Rhyzenkos hjem så ud til at være sikkert baseret på ekspertens eftersøgning.

71 procent af Irpin er blevet beskadiget af kugler, missiler, sprængstoffer og granater under russisk angreb og besættelse, sagde borgmester Oleksandr Markushyn tidligere på måneden med henvisning til FN-satellitbilleder.

Mere end 1.060 bygninger, der omfattede boliger og social infrastruktur – inklusive fire skoler og tre sundhedscentre – blev beskadiget.

Torsdag 28 april kom FNs generalsekretær António Guterres på besøg i byen, for at se de ødelæggelser, som russerne har lavet. Her ytrede han sin bekymring, for folk der boede der.

Mens krigen fortsat raser i det østlige Ukraine, så er hverdagen så småt ved at vende tilbage til Irpin.

Indtil videre presser beboerne på for, at butikkerne genåbner, og at forsyningsselskaberne er klar til at levere igen.

Alt sammen mens, at normale mennesker er nødt til at ordne huller, som russerne har skåret ind i hegn og garager for at skabe gunstige skydestillinger.

Og alt dette finder sted midt i kratre efterladt af russiske bomber, lejlighedsbygninger, der ikke er andet end brændte granater, og huse, der smuldrer stumper af askeblokke og mursten.