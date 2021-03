Irma Prevette tørrer en tåre væk.

Og så gør hun det, hun har savnet i over et år.

Giver sine elskede familiemedlemmer et kram.

På sin 100 års fødselsdag blev den amerikanske plejehjemsbeboer overrasket af sin familie. Det er første gang, hun kunne være sammen med familien, siden coronapandemien ramte USA med fuld styrke for over et år siden.

Irma er blevet vaccineret og kunne tage mundbindet af, da hun – endelig – kunne få besøg af familien. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center Vis mere Irma er blevet vaccineret og kunne tage mundbindet af, da hun – endelig – kunne få besøg af familien. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center

»Jeg havde bare lyst til at bryde sammen og græde af glæde. Jeg havde ikke set dem i en evighed,« siger en tydelig rørt Irma Prevette til ABC 13 om det overraskende besøg på den store dag.

At det overhovedet kunne lade sig gøre er en lille solstrålehistorie.

For plejehjemmet Hillside Nursing and Rehab i den amerikanske delstat North Carolina, blev hårdt ramt under et smitteudbrud under pandemien.

19 af Irma Prevettes medbeboere bukkede under – og Irma blev også selv smittet.

Irma var iført en særlig t-shirt i anledningen af den store dag. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center Vis mere Irma var iført en særlig t-shirt i anledningen af den store dag. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center

Men hun klarede den, og nu er hun blevet vaccineret mod covid-19. At dømme ud fra de rørende billeder af fejringen, ser hun ud til at være i særdeles fin form.

Gensynets glæde var også stor hos Irmas familie.

»Det er fantastisk. Det er så længe siden, jeg havde set hende,« sagde hendes 80-årige søn William Blake.

Også han måtte knibe en tåre.

Happy 100th birthday Irma Prevette!https://t.co/BP6G3Ux3TT — Tisha Powell (@tpowellabc11) March 17, 2021

Omkring et dusin af Irmas familiemedlemmer var med til fødselsdagsfejringen den 17. marts.

Flere af dem havde set den gæve Irma under pandemien, men kun gennem en rude. Og det er, med barnebarnet Michelle Ezzells ord, 'bare ikke det samme'.

Det havde krævet et selskabslokale af en betydelig størrelse at samle hele fødselarens familie.

Irma Prevette fik seks børn – fire af dem er stadig i live – og har 15 børnebørn, 27 oldebørn og mere end 12 tipoldebørn.

Irma fik også besøg af en sækkepibespiller på sin fødselsdag, som falder sammen med den irske nationaldag St. Patricks Day. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center Vis mere Irma fik også besøg af en sækkepibespiller på sin fødselsdag, som falder sammen med den irske nationaldag St. Patricks Day. Foto: Hillside Nursing and Rehabilitation Center

Ifølge familien er hemmeligheden bag Irmas lange liv, at hun er en stærk kvinde med masser af humor. Irma skulle holde af at fortælle uartige vittigheder og nyde et godt måltid mad.

Så mon ikke, hun også nød et stykke af den flotte fødselsdagskage, der naturligvis var en del at traktementet på den store dag?

På ABC 13 kan du se et dejlig livsbekræftende tv-indslag med Irma og familien.