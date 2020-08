Irsk premierminister mener, at EU-kommissær bør overveje at trække sig efter at have overtrådt coronaregel.

Irlands premierminister, Micheál Martin, har bedt landets EU-handelskommissær, Phil Hogan, om at "overveje" sit job i Bruxelles.

Martin samt vicepremierminister Leo Varadkar, der er leder af partiet Fine Gael, som Hogan tidligere var parlamentsmedlem for, "talte med kommissær Hogan i dag og bad ham om at overveje sin position".

Det siger en talsmand for regeringen i Dublin lørdag.

Anmodningen skyldes, at Phil Hogan onsdag var en af 82 personer, som ifølge avisen Irish Examiner deltog i en middag arrangeret af det irske parlaments golfforening.

Middagen fandt sted under 24 timer efter en udmelding fra regeringen om nye coronarestriktioner for at bremse en opblussen af smittetilfælde.

Blandt restriktionerne er et forbud mod "formelle eller uformelle begivenheder eller fester" på hotelrestauranter.

Gæsterne ved middagen sad ifølge medierapporter ved ti-personers borde og overtrådte dermed retningslinjerne.

Politiet oplyste fredag, at det har indledt en efterforskning af arrangementet for muligt brud på forsamlingsforbuddet.

Hogan sagde i første omgang, at han var blevet forsikret om, at middagsarrangement ville være i overensstemmelse med regeringens retningslinjer.

Senere har Hogan i en erklæring undskyldt sin deltagelse ifølge tv-stationen RTÉ.

Fredag trak Dara Calleary sig fra posten som Irlands landbrugsminister på grund af sin deltagelse i samme arrangement.

