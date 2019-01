Irske soldater på grænsen til Nordirland kan blive virkelighed efter 29. marts, siger den irske regering.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale om forholdet mellem Nordirland og Irland, kan det meget vel blive nødvendigt at stationere irske soldater ved grænsen mellem de to.

Det siger Irlands premierminister, Leo Varadkar, til erhvervsmediet Bloomberg ved World Economic Forum i Davos.

Storbritannien står til at forlade EU 29. marts. Den britiske regering og EU har lavet en aftale om, hvordan Storbritannien kan forlade EU, men den aftale har det britiske parlament stemt ned.

Varadkar siger, at en fremtid uden en aftale kan betyde en hård grænse. Og det kan "involvere folk i uniform, og det involverer et behov for kameraer, fysisk infrastruktur, muligvis politifolk eller tilstedeværelse af hæren for at støtte dem."

- Problemet er, at i en kontekst af irsk politik og historie kan de blive et mål, siger Leo Varadkar.

