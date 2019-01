Underhuset har sendt May tilbage for at forhandle brexitaftale. Det kommer ikke til at ske, siger Varadkar.

Den aftale, som EU gennem flere måneder har forhandlet med Storbritannien om brexit, skal ikke igennem forhandlingsmøllen en gang til.

Det mener Irlands premierminister, Leo Varadkar, der dermed afviser briternes forsøg på at genåbne forhandlingerne.

Onsdag er der to måneder til, at Storbritannien efter planen vil have sin første dag uden for EU.

- Som præsident Tusk (EU-præsident Donald Tusk, red.) sagde i går, tilbyder vi ikke en genforhandling, og en genforhandling er ikke på bordet, siger Varadkar og tilføjer:

- Der er ingen grund til at organisere et nødtopmøde.

Den irske premierminister har onsdag eftermiddag talt i parlamentet i Dublin.

Hans ord er en gentagelse af budskabet fra EU-præsident Donald Tusk, som igennem sin talsmand tirsdag udelukkede nye forhandlinger.

Det gik ikke efter planen for premierminister Theresa May, da hun i midten af januar fremlagde en færdig brexitplan for Underhuset i det britiske parlament.

Mays plan blev stemt ned med et stort flertal. Men tirsdag aften fik hun en anden slags medvind hos de folkevalgte.

Det britiske Underhus skulle stemme om syv ændringsforslag til den plan, som de samme politikere havde stemt ned 15. januar.

Et flertal på 317 parlamentarikere stemte for, at premierministeren skulle tilbage og forhandle med EU om den aftalen vedrørende grænsen mellem Irland og Nordirland.

Tidligere tirsdag havde premierministeren selv opfordret til, at parlamentarikerne skulle støtte netop det forslag.

