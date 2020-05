Irland havde mandag for første gang i to måneder ingen nye coronadødsfald. En milepæl, siger premierminister.

Irland har mandag for første gang siden 21. marts ikke registreret et nyt coronadødsfald i løbet af et døgn.

Det oplyser sundhedsministeriet i landet ifølge avisen Irish Times.

Totalt har 1606 personer i Irland mistet livet som følge af virusset. Antallet af smittede steg mandag med 59 til 24.698.

En opgørelse lørdag viste, at næsten hver tredje smittede person kan sættes i forbindelse med ansatte på hospitaler, plejehjem og andre dele af sundhedsvæsnet.

Irlands premierminister, Leo Varadkar, glæder sig i et indlæg på Twitter over den "vigtige milepæl", som nyheden om ingen nye dødsfald markerer.

- Dette er en håbets dag. Vi vil komme igennem det her, tilføjer han i tweetet.

Irlands øverste medicinske embedsmand, Tony Holohan, ser det også som en markant udvikling i kampen mod virusset.

- Den lave stigning af smittetilfælde og dødsfald den seneste uge indikerer, at vi som land har fået kontrol over Covid-19. Det har krævet skrappe tiltag at opnå dette, udtaler han i en meddelelse.

Samtidig tager han det forbehold, at forsinkelser på grund af weekenden kan være årsag til, at der ikke er indberettet nye dødsfald.

Derfor advarer Tony Holohan den irske befolkning mod at tage forskud på glæderne ved at begynde at tage afslappet på myndighedernes råd eller ved at tro, at risikoen for at blive smittet er blevet mindre.

Sat i forhold til Irlands 4,9 millioner indbyggere svarer det samlede dødstal på 1606 til næsten 33 personer per 100.000 indbyggere. I Storbritannien er det omkring 55 personer, mens Danmark har haft knap ti dødsfald per 100.000 indbyggere.

/ritzau/