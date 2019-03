Irlands premierminister siger, at intet er ændret i oprindelig brexitaftale, som briterne har indgået med EU.

Irlands premierminister, Leo Varadkar, erklærer sig tilfreds med den aftale, der er indgået mellem EU og premierminister Theresa May mandag aften.

Han konstaterer, at der intet er ændret i den næsten 600 sider lange skilsmisseaftale, som May indgik med EU tilbage i november.

Den tilføjelse, som er aftalt, sætter ikke spørgsmålstegn ved den irske såkaldte bagstopper, så længe der ikke er fundet bedre alternativer til den, konstaterer Varadkar.

- Den genåbner ikke udtrædelsesaftalen eller underløber bagstopperen og dens anvendelse.

- Den siger, at vi vil arbejde oprigtigt sammen for at få et fremtidigt forhold, som støtter protokollens hensigter, særligt at det sikres, at en hård grænse undgås, siger han.

Bagstopperen skal sikre, at der ikke opstår en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Den er en hjørnesten i skilsmisseaftalen.

Men de mest EU-fjendtlige medlemmer af det britiske parlament har betegnet bagstopperen som en fælde, der vil fastholde Storbritannien i EU's toldunion.

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, og May blev mandag aften enige om en tilføjelse til brexitaftalen, som fastslår, at briterne kan få en appelinstans ind over, hvis EU forsøger at fastholde bagstopperen på ubestemt tid.

May understreger, at det er et "juridisk bindende instrument".

Appelinstansen er allerede indeholdt i den brexitaftale, hun indgik med EU i november, og som blev nedstemt i det britiske parlament i januar med stort flertal.

- Jeg håber nu, at udtrædelsesaftalen vil blive vedtaget i parlamentet (i London red.), siger Varadkar.

Ifølge planen skal der stemmes om brexitaftalen tirsdag aften.

/ritzau/