En base i Irak med danske og amerikanske soldater er ramt af missiler. "Irans hævn er begyndt", skriver Fars.

Iran har natten til onsdag affyret adskillige ballistiske missiler mod luftbasen Ain Al-Asad i det vestlige Irak, hvor både amerikanske og danske soldater er udstationeret.

Irans Revolutionsgarde bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det står bag angrebet.

Det sker for at hævne USA's dronedrab på den militære leder Qassem Soleimani i sidste uge.

En luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af Irak er også blevet beskudt af missiler.

En talsperson for Forsvaret i Danmark oplyser til Ritzau, at "ingen danske soldater er kommet til skade" i missilangrebet mod Ain Al-Asad-basen.

Det første missil ramte basen omkring klokken 00.30 dansk tid, oplyser Forsvaret.

- Vi er i gang med at tage bestik af de umiddelbare ødelæggelser, skriver USA's forsvarsministerium, Pentagon, i en erklæring.

Umiddelbart er der ingen officielle meldinger om tilskadekomne på de to luftbaser.

Irans Revolutionsgarde truer med yderligere "knusende" modsvar i tilfælde af angreb fra USA. Det oplyser det statslige Press TV i et tweet.

Revolutionsgarden advarer også USA's allierede i regionen om, at de vil blive angrebet, såfremt de lægger jord til at udføre angreb mod Iran.

Det iranske nyhedsbureau Fars skriver i et tweet, at "Irans hævn er begyndt".

Det er en henvisning til det amerikanske militærs drab på den iranske general Qassem Soleimani fredag i Bagdad.

Det iranske styre i Teheran har svoret at ville hævne drabet, og ifølge Irans Revolutionsgarde er angrebet mod luftbaserne begyndelsen på operation "Martyr Soleimani".

Soleimani var leder af Quds-elitestyrken og en af Irans store helte. Han stod desuden Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, nær.

Drabet på Soleimani på irakisk jord udløste så stor modstand i Irak, at et flertal i landets parlament søndag stemte for et forslag om at kræve samtlige udenlandske soldater ud af landet.

USA har over 5000 soldater udstationeret i Irak.

Sammen med andre udenlandske styrker som den fra Danmark indgår de i en koalition, som har trænet og støttet irakiske sikkerhedsstyrker mod truslen fra den militante bevægelse Islamisk Stat.

Nato besluttede mandag at suspendere sin træningsmission i Irak på grund af den aktuelle anspændte situation i området.

I begyndelsen af december var luftbasen Ain Al-Asad ligeledes udsat for et missilangreb.

/ritzau/