Iranske tankskibe i området eskorteres af venezuelanske flådefartøjer og fly. USA overvåger nøje udviklingen.

Et iransk tankskib med brændselsolie om bord har lagt til ved olieraffinaderiet El Palito i Venezuela, rapporterer iransk tv. Det sker trods af amerikanske sanktioner mod både Iran og Venezuela.

Det iranske tankskib er et af fem i området, og det eskorteres af venezuelanske flådefartøjer og fly.

USA overvåger situationen nøje, oplyser den amerikanske regering.

Både Venezuela og Iran har advaret Washington mod at gribe ind over for leveringen af olien.

Stort set hele Venezuelas økonomi er bygget op om olie, som står for 96 procent af landets samlede eksport. Det var guld værd, da olieprisen var rigtig høj.

Venezuelas omstridte præsident, Nicolás Maduro, har takket Iran for dets støtte, og han betegner de to lande som "to revolutionære folk, som aldrig vil bøje sig for nordamerikansk imperialisme".

Maduro får skyld for et økonomisk sammenbrud i det ellers olierige land. Mange kalder ham for en venstreorienteret diktator, og både EU og USA tager afstand fra Maduro og støtter oppositionen. Over 50 af verdens lande støtter imidlertid Maduro som Venezuelas legitime præsident.

De amerikanske sanktioner forbyder handel med både Iran og Venezuela.

Det amerikanske udenrigsministeriums talskvinde Morgan Ortagus sagde søndag, at Venezuela må udskrive et frit og retfærdigt præsidentvalg og indføre demokrati og et økonomisk genopretningsprogram - "ikke Maduros dyre aftaler med en anden pariastat".

Over fire millioner mennesker er ifølge The New York Times flygtet fra Venezuela, som for 20 år siden var Sydamerikas rigeste land.

- Iran forsyner Venezuela med 1,53 millioner tønder benzin og andre oliekomponenter, skriver Reuters med henvisning til kilder i flere regeringer, anonyme kilder og beregninger foretaget af TankerTrackers.com.

Det iranske tankskib "Fortune", som lastede 43 millioner liter benzin i midten af marts i Port Shahid Rajaee i Iran har nu lagt til kaj ved raffinaderiet i El Palito, som ligger vest for Venezuelas hovedstad, Caracas. Det skriver TankerTrackers.com i et tweet.

Et andet fartøj, "The Forest", sejlede lørdag ind i Det Caraibiske Hav. Tre andre iranske tankskibe er på vej over Atlanten.

/ritzau/Reuters