Det iranske regime er notorisk kendte for at være hårdhændet når det kommer til at nedkæmpe demonstranter.

Nu deler flere demonstranter billeder af de skader, de har pådraget sig under demonstrationer rundt om i landet, skriver BBC.

Og billederne viser et tydeligt og skræmmende mønster.

Billederne viser nemlig flere unge iranere, der alle angiveligt er blevet skudt med et projektil i øjet af landet sikkerhedsstyrker.

En af dem er Elahe Tavokolian. Hun fortæller, at hun blev skudt i øjet tilbage i september sidste år ved en demonstration i byen Mashhad.

Hun har taget været tilbageholdende med at dele sin historie med omverden, men nu har hun altså valgt at fortælle om det på Instagram.

»Du sigtede på mine øjne, men mit hjerte slår stadig,« skriver hun i indlægget. »Tak, fordi du tog synet fra mig, det har åbnet øjnene for så mange andre.«

Elahe Tavakolian er ikke alene. På sociale medier poster mange iranere billeder af deres skadede øjne, der ifølge dem er resultat af sikkerhedsstyrkernes voldsomme metoder.

Flere unge iranere deler billeder af de skader, de har pådraget sig under demonstrationer mod landets styre. Vis mere Flere unge iranere deler billeder af de skader, de har pådraget sig under demonstrationer mod landets styre.

Protesterne i Iran startede i september sidste år og blussede op, da den unge, studerende Mahsa Amini blev dræbt af sikkerhedsstyrker. De har varet indtil nu, og de seneste tal viser, at protesterne har spredt sig til 282 byer i landet og rystet ikke mindre end 30.000 anholdelser af sig.