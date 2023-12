Tirsdag skulle præsidenterne fra Iran og Tyrkiet mødes, men pludselig var Erdogans mødekalender tom.

Irans præsident, Ebrahim Raisi, udebliver - foreløbigt uden forklaring - fra et topmøde med sit tyrkiske modstykke i Ankara.

Det var Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, der på et pressemøde 11. november personligt meddelte, at et topmøde var på vej og skulle finde sted 28. november.

Men tirsdag på den oprindeligt udmeldte dag for mødet oplyser det tyrkiske præsidentkontor til nyhedsbureauet AFP, at Erdogan ikke har mødeplaner tirsdag.

Indledningsvist var der ingen udmelding fra Iran om udeblivelsen.

Men nyhedsbureauet Tasnim, der er semiofficielt og har forbindelser til Irans Revolutionsgarde, skriver uden yderligere forklaring, at Raisis rejse skulle have fundet sted onsdag - ikke tirsdag - men nu er udskudt.

Erdogan og Raisi har været i kontakt flere gange i løbet af de seneste dage. Således talte de i telefon både lørdag og søndag.

Mødet tirsdag har ikke blot været omtalt af Erdogan selv.

Også tyrkiske statsmedier er kommet med en meddelelse om mødet, og det fik megen omtale på tv helt frem til mandag.

Men det har aldrig været officielt bekræftet af Raisis kontor eller af iranske statsmedier.

Forvirringen om mødet kommer, på et tidspunkt hvor der er spændinger mellem de to regionale magter.

Erdogan har vist sig som en af den muslimske verdens mest fremtrædende kritikere af Israels offensiv i Gaza, der er et modsvar på Hamas' angreb 7. oktober.

Præsidenten har stemplet Israel som en "terroriststat" og kaldt den militante palæstinensiske bevægelse Hamas "en befrielsesgruppe".

Men analytikere tror, at Iran ønsker, at Tyrkiet ikke blot slår hårdt retorisk. De mener, at Tyrkiet for eksempel kunne sætte handling bag ordene ved at sætte en stopper for en blomstrende handel med Israel samt energisamarbejde.

- Iran forventer, at Tyrkiet stopper sine direkte og indirekte handelsforbindelser med Israel, siger Hakki Uygur, som er direktør for Istanbuls Center for Iranske Studier, til AFP.

- Tyrkiet har på den anden side valgt en tilgang, hvor man går op i at adskille politiske og handelsmæssige problemer.

