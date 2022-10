Lyt til artiklen

Seerne fik sig noget af en overraskelse, da de så gårsdagens aftennyheder.

For midt i et indslag dukkede en maske pludselig op på skærmen, efterfulgt af et billede af den øverste leder Ali Khamenei med flammer omkring sig og en skydeskive i hovedet.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Rundt om ham vises billeder af tre kvinder, som har mistet livet under de igangværende protester i landet.

Protester der de seneste uger har spredt sig fra Iran og til flere steder i verden, efter at den 22-årige kvinde Jina Mahsa Amini den 16. september døde i politiets varetægt.

På skærmen stod der blandt andet »slut jer til os og lad os vågne« og »vores unges blod drypper fra dine poter.«

Gruppen, der står bag videoen, kalder sig for Alis Retfærdighed.

Sidste år hackede gruppen sikkerhedskameraer og afslørede mishandlingen af ​​fanger i et fængsel.

Afbrydelsen af den direkte tv-udsendelse varede kun få sekunder, før det hele igen var normalt.

Mere end 150 mennesker er blevet dræbt, siden protesterne i Den Islamiske Republik begyndte den 17. september og butikker i flere byer er lukket for at støtte demonstranterne.