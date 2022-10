Lyt til artiklen

16-årige iranske Nika Shakrami forlod hjemmet 20. september for at deltage i en anti-hijabdemonstration i landets hovedstad Teheran.

Men hun vendte aldrig hjem.

10 dage efter fandt familien hende. Nika Shakramis lig lå i et kølerum på politistationen, skriver NRK.

Nu er den unge kvinde ved at blive endnu et symbol på kvindernes kamp for rettigheder i Iran.

Nika Shakrami, som angiveligt blev dræbt for nylig under protester i Iran Foto: AFP

Nika Shakramis mor Nasrin Shakarami har ifølge AFP udtalt i regimekritiske medier, at det er de iranske myndigheder, der har dræbt hendes datter.

Moren fortæller ligeledes, hvordan hun er blevet truet af myndighederne til at lyve om, hvordan datteren døde.

»Jeg så selv hendes krop. Baghovedet viste, at hun havde fået et alvorligt slag, da hendes kranie var smadret ind. Min datter blev dræbt i protesterne samme dag, som hun forsvandt,« siger moren.

Ordlyden var dog en noget anden, da Nika Shakramis onkel og tante dukkede op på iransk stats-tv og fortalte, hvad der var sket.

Her fortalte tanten, at Nika Shakrami var faldet ned fra en bygning, mens onklen talte imod de demonstrationer, der har fundet sted i landet, siden Mahsa Aminis død den 16. september.

Ifølge NRK kan man på klippet høre nogen i baggrunden sige, »sig det, dit svin,« mens onklen snakker. Ligesom man kan se en skygge dukke op bag ham.

Blot få dage inden, familiemedlemmerne dukkede op i tv'et, var de blevet anholdt, fordi tanten havde postet på sociale medier om niecens mistænkelige dødsfald.

Det har fået flere til at spekulere over, hvorvidt familiemedlemmerne talte af egen fri vilje på statskanalen.

Nika Shakramis søster sagde torsdag til Radio Farda, en persisk radiokanal baseret i Prag, at tanten »var tvunget til at afgive disse tilståelser og udsende dem.«

En retsmediciner i Teheran, Mohammad Shahriari, udtalte onsdag til iranske statsmedier, at obduktionen af Nika Shakrami viste flere knoglebrud.

Han udtalte, at det både var i bækkenet, hovedet, over- og underkroppen, og at dette »indikerer, at personen blev kastet fra et højt sted.«

Derfor mente han ikke, at der var bevis for, at dødsfaldet havde noget at gøre med demonstrationerne, lød det.

En dødsattest, som BBC Persian har set, siger dog noget andet.

Her fremgik det, at Nika Shakrami døde som følge af »flere skader forårsaget af slag med en hård genstand.«