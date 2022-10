Lyt til artiklen

Den iranske sportsklatrer Elnaz Rekabi, der nægtede at bære hijab under en konkurrence i Sydkorea, er her til morgen landet i Irans hovedstad Teheran.

Og hun blev modtaget som en vaskeægte folkehelt.

Det kan man se på videoer, der blandt andet florerer på Twitter.

Her står adskillige hundrede mennesker ude foran lufthavnen og klapper og hujer.

Elnaz Rekabi--the Iranian climber who refused to wear compulsory hejab while competing--is greeted as a hero at 5AM at Tehran airport after her plane lands from Seoul. Imprisoning her will only increase the Iranian nation's enormous admiration for her. pic.twitter.com/7LFUk8hTTJ — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 19, 2022

De råber »Elnaz, Ghahreman! Elnaz, Ghahreman!«

'Ghareman' betyder helt på persisk, forklarer professor ved Georgetown University Karim Sadjadpour på Twitter.

Professoren har postet flere videoer af Elnaz Rekabis ankomst.

Blandt andet også en, hvor hun kører væk i en bil, mens folk klapper og råber.

Han skriver, at hvis den iranske regering ender med at fængsle hende, vil det kun forstærke det iranske nations beundring af hende.

Det var i solidaritet med kvinderne, der ligne nu kæmper for basale menneskerettigheder på femte uge i hendes hjemland, at den iranske sportsklatrer nægtede at bære hijab under en konkurrence søndag.

Mandag lod hendes familie og venner vide, at de ikke havde hørt fra hende siden.

Og ifølge BBCs persiske tjeneste skulle hendes pas og mobiltelefon være blevet beslaglagt.

Mediet IranWire kunne tirsdag morgen fortælle, hvad der ifølge deres kilder var sket med Elnaz Rekabi.

Nemlig at hun skulle være blevet anholdt af iransk efterretningstjeneste i Seoul.

I et tweet afviste den iranske ambassade i Seoul alle de »falske nyheder og desinformation.«

Midt i verdenspressens historier om Elnaz Rekabi tirsdag formiddag dukkede der pludselig en story op på sportsstjernens Instagram-profil:

»Jeg vil gerne undskylde for den bekymring, der er opstået. På grund af dårlig timing og den uventede opfordring til mig om at klatre op på væggen, faldt mit hovedbeklædning utilsigtet af,« står der skrevet på persisk ifølge BBC.

Men ifølge Iran-forsker ved Københavns Universitet, Rasmus Christian Elling, kan man på ingen måde stole på, at den besked faktisk kommer fra Elnaz Rekabi.

Der er nemlig flere eksempler på, at iranske myndigheder overtager politiske fangers sociale medier, siger forskeren.

»Og så har Iran en lang track record for at lave tvungne tilståelser og få folk til at kommunikere det, regimet godt vil have. Derfor vil jeg ikke føle mig sikker på, at den besked rent faktisk kommer fra hende,« siger Rasmus Christian Elling.