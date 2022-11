Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Iranske sikkerhedsstyrker har åbnet ild mod mennesker på en metrostation i Teheran og slået kvinder, der ikke var iført det obligatoriske tørklæde om håret.

Det sker, efter protester over Mahsa Aminis død går ind i sin tredje måned, skriver The Guardian.

Optagelser delt på sociale medier viser passagerer løbe mod udgange, hvor mange faldt og blev trampet ned, efter at politiet åbnede ild på en overfyldt metroplatform. Politiet blev også filmet gennem togvinduer, hvor man kan se dem marchere gennem vogne og slå kvinder med politistave.

Mahsa Amini, en 22-årig iransk kvinde af kurdisk oprindelse, døde i moralpolitiets varetægt 16. september efter en anholdelse for et angiveligt brud på Irans strenge dresscode for kvinder.

“Death to the dictator”: holding hands and creating a human chain people chant in Tehran, Nov15. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/J6FBDl3zLP — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) November 15, 2022

Demonstrationer intensiverede tirsdag, da protestarrangører opfordrede til tre dages aktion, de kalder 'Bloody November'.

Navnet referer til november i 2019, hvor hundredvis blev dræbt under protester mod at hæve brændstofpriserne.

»Vi vil kæmpe! Vi dør! Vi tager Iran tilbage!« lød det i Irans gader tirsdag, mens en gruppe demonstranter gik rundt om et bål på en gade i Teheran. Videoen er delt på Twitter.

Demonstranter blev også optaget, mens de sang og satte ild til tørklæder på metrostationer i byen.

Her kan man se kaos i en af metrotogene. Foto: - Vis mere Her kan man se kaos i en af metrotogene. Foto: -

Natten til onsdag er seks rapporteret døde.

Metrostationer og offentlig transport – ofte patruljeret af moralpolitiet – er blevet et sted for statslig vold og overvågning af kvindelige borgere om sommeren, når flere kvinder går mere sommerligt klædt.

Senest har regeringen i begyndelsen af september meddelte, at man planlagde at bruge ansigtsgenkendelsesteknologi målrette kvinder, der skulle sættes op på offentlige stationer og i offentlige transportmidler.