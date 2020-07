For at undgå kollision måtte et iransk passagerfly hurtigt gå ned i højde. Flere passagerer fik mindre skader.

Et iransk passagerfly kom i problemer, da det sent torsdag mødte to israelske kampfly i det syriske luftrum.

Det rapporterer den statslige tv-kanal i Iran Irib.

Flyet fra selskabet Mahan Air var på vej til Beirut, da det ifølge Irib måtte gå hurtigt ned i højde for at undgå at kollidere med de to kampfly.

Imens hævder Syrien, at den USA-ledede koalition er ansvarlig for hændelsen.

Det statslige, syriske nyhedsbureau, Sana, citerer luftfartskilder, der fortæller, at "et fly, der menes at være tilknyttet den amerikanskledede koalition, afskar et civilt iransk fly i syrisk luftrum over Al-Tanf-området og tvang dermed piloten til hurtigt at gå ned i højde".

Ifølge kilderne forårsagede hændelsen "mindre skader blandt passagererne".

Al-Tanf er en amerikansk militærbase, der ligger i den syriske provins Homs.

/ritzau/dpa