Lady Gaga, Avril Lavigne og Iggy Azalea er blandt de artister, som iransk musiktjeneste har photoshoppet væk.

En svævende lyserød hat og en manglende ejer til en guitar er, hvad der dukker op, hvis man søger på albums fra de kvindelige musikere Lady Gaga og Avril Lavigne på den iranske musiktjeneste Melovaz.

Musiktjenesten, der minder om Spotify, har bortcensureret alle kvindelige sangere, der er afbilledet på albumcovers.

Det skriver flere medier herunder norske VG og Dagbladet.

Hvis de kvindelige musikere optræder med en mand på coveret, som eksempelvis Lady Gaga gør på sit soundtrack til filmen "A Star is Born", har manden fået lov at blive, mens kvinden er fjernet.

Censuren har vakt opsigt på de sociale medier. En bruger skriver blandt andet:

- Jeg er iraner, men jeg har aldrig brugt Melovaz hjemmeside. Vi bruger mest normale og internationale streamingtjenester som Spotify. Det er dumt. Det er en skam. Det er sexisme. Jeg kan ikke forklare, hvad der sker her, skriver brugeren.

Også blandt kunstnerne er censuren blevet bemærket. Rapperen Iggy Azalea, der selv er blevet bortreduceret, skriver på Twitter:

- Synd for dem (Melovaz, red.), for jeg har en vagina-reference i hver eneste af mine sange, så hvem har egentlig vundet?

I Iran skal kvinder være tildækkede. Det har senest den 24-årig kvinde Yasaman Aryani måtte sande.

Hun er idømt 16 års fængsel for at tage sin hijab af og gå rundt på en station i Teheran og uddele blomster 8. marts. For knap ti dage siden blev hun forflyttet til Evin-fængsel, der er berygtet for at isolere fanger, afhøre dem uden advokat og måske torturere dem.

I sidste uge tog det iranske præstestyre ellers et skridt i den modsatte retning, da kvinder for første gang i 40 år fik lov at overvære en fodboldkamp, hvor de så det iranske herrelandshold slå Cambodja med 14-0.

/ritzau/