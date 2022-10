Lyt til artiklen

Det sidste lange stykke tid har der været voldsomme uroligheder i Iran.

Det har ført til, at mange mennesker har mistet livet, og den 13. oktober mistede en 16-årig pige ved navn Asra Panahi livet efter at have fået tæsk, fortæller Irans lærerforening. Det skriver The Guardian.

Det er sket, efter det iranske regimes moralpoliti ransagede en skole, hvor der kun gik piger. Her beordrede styrkerne pigerne til at synge en sang, der roste Irans religiøse leder, Ali Khamenei.

Men det nægtede pigerne, og det førte til, at flere af eleverne blev kørt på hospitalet, mens andre blev anholdt.

De iranske myndigheder har efterfølgende nægtet, at moralpolitiet skulle være ansvarlige for Asra Panahis død.

Senere er, hvad der skulle være Asra Panahis onkel, stået frem på nationalt tv og fortalt, at hun døde af en medfødt hjertefejl.

Urolighederne i Iran startede, efter den 22-årige iranske kvinde Mahsa Amini blev anholdt af det iranske moralpoliti, fordi hun bar sin obligatoriske hijab forkert.

Efter anholdelsen skulle hun være endt i koma og efterfølgende død i forlængelse af sin anholdelse. Politiet hævede, at Mahsa Amini havde en medfødt hjertefejl, men den påstand nægtede Mahsa Aminis far pure.

Senest er den kvindelige iranske sportsstjerne Elnaz Rekabi meldt savnet og skulle være på vej til det berygtede Evin-fængsel, efter hun lod være med at bære Irans obligatoriske hijab i Seoul.

Ifølge Iran Human Right har 215 mennesker, inklusive 27 børn, mistet livet siden den 17. oktober.