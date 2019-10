Den 24-årige Yasaman aktionerede uden hovedbeklædning i Teheran og er nu flyttet til berygtet fængsel.

En iransk kvinde på 24 år, som er idømt 16 års fængsel for at tage sin hijab af og gå rundt på en S-station i Teheran og uddele blomster, er blevet overflyttet til Evin-fængslet i Iran.

Fængslet er berygtet for at isolere fanger, afhøre dem uden advokat og måske torturere dem.

Overflytningen skaber bekymring for, at hun isoleres og muligvis udsættes for tortur, skriver Amnesty International i Norge.

Den 24-årige Yasaman Aryani uddelte blomster sammen med sin mor og sin veninde. Det skete på den internationale kvindedag den 8. marts. Dette har nu resulteret i, at hun er blevet straffet med en dom på 16 års fængsel.

En måned senere blev Yasaman anholdt og sigtet for at "opfordre og bane vejen for korruption og prostitution". Straffen er en fængselsdom på 16 år.

Amnesty International har iværksat en aktion, hvor menneskerettighedsorganisationen kræver Yasaman og andre fængslede kvinder, løsladt.

- De har ret til at protestere mod tvungen brug af hovedbeklædningen hijab, siger Amnesty.

Yasaman blev anholdt af iranske sikkerhedsstyrker den 10. april. Da var hun hjemme hos sin mor sin Teheran.

På et interneringscenter blev hun presset til at skrive under på en tvungen "tilståelse" om, at hun var blevet opfordret til "opposition" fra udlandet.

Personerne, som ledede afhøringer af Yasaman, skal have truet med at anholde venner og familiemedlemmer, hvis hun ikke "tilstod".

Yasaman har i perioder siddet fængslet med kvinder, som er blevet dømt for alvorlig voldskriminalitet.

Amnesty har modtaget informationer om, at flere andre kvinder har modtaget truende telefonsamtaler fra Irans efterretnings- og sikkerhedsorganer.

Amnesty kræver, at Yasaman Aryani bliver løsladt øjeblikkeligt og ubetinget.

/ritzau/