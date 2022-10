Lyt til artiklen

Familie og venner frygtede det værste for den iranske klatrer Elnaz Rekabi, som deltog i international konkurrence uden at bære det obligatoriske tørklæde.

Men tidligt onsdag vendte Elnaz Rekabi tilbage til Tehran og gentog overfor et presseopbud den undskyldning, som var blevet postet på hendes Instagram-profil. Det rapporterer blandt andre CNN.

Elnaz Rekabi havde søndag deltaget i en international klatrekonkurrence i Seoul i Sydkorea, og natten til onsdag blev hun modtaget i lufthavnen i Tehran af en stor folkemængde, som sang den 33-årige kvindes navn.

Klatrerens familie og venner havde siden mandag ladet vide, at man ikke havde hørt fra hende siden. Og ifølge BBCs persiske tjeneste skulle Elnaz Rekabis pas og mobiltelefon være blevet beslaglagt.

Tirsdag dukkede der så pludselig en story op på klatrerens Instagram-profil.

»Jeg vil gerne undskylde for den bekymring, der er opstået. På grund af dårlig timing og den uventede opfordring til mig om at klatre op på væggen, faldt mit hovedbeklædning utilsigtet af,« står der skrevet på persisk ifølge BBC.

Og den forklaring gentog Elnaz Rekabi ved ankomsten i den iranske hovedstad:

»Hvis jeg ønsker at forklare, så bør jeg sige, at alt passer med det, som jeg forklarede på nettet. Det var helt utilsigtet. Jeg tror, at min story forklarede det hele,« siger Elnaz Rekabi.

»Jeg blev uventet kaldt ind, og jeg var nødt til at deltage (i konkurrencen, red.). Jeg havde travlt med at tage sko og teknisk udstyr på, og det gjorde, at jeg glemte at tage min hijab på, som jeg var nødt til at bære. Så gik jeg ud og deltog,« forklarer Elnaz Rekabi desuden.

Elnaz Rekabi vakte international opsigt med sin tørklædeløse deltagelse i klatrekonkurrencen, fordi den kom efter en måned med massive protester mod landets styre og moralpoliti.

Protesterne opstod, efter at en 22-årig kvinde, Mahsa Amini, døde i politiets varetægt efter at være blevet anholdt på grund af sin påklædning.

Irans ambassade i Seoul hævder, at Elnaz Rekabi forlod Sydkorea tirsdag morgen.