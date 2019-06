Tidligere ansat i Irans forsvarsministerium er henrettet. Man fandt spionudstyr i hans bolig, skriver medie.

Iran har henrettet en tidligere ansat i landets forsvarsministerium. Han var dømt ved en militærdomstol for spionage til fordel for CIA i USA.

Det rapporterer det iranske nyhedsbureau Irib.

Jala Hajizavar var tidligere tilknyttet det iranske forsvarsministeriums afdeling for rumfart. Han forlod sin post for ni år siden.

Han blev dømt til døden af en militærdomstol, efter der var fundet dokumenter og spionudstyr i hans hjem, hedder det.

Han er henrettet i fængslet Rajai Shahr vest for Teheran, skriver Irib uden yderligere detaljer.

Forholdet mellem Iran og USA er højspændt. Senest nedskød Iran i denne uge et ubemandet amerikansk spionfly. Ifølge USA blev det skudt ned over international luftrum ved Hormuzstrædet. Iran siger, flyet fløj over iransk luftrum.

Donald Trump sagde fredag, at der var givet ordre til at angribe Iran tre steder som svar på nedskydningen af spionflyet. Men han stoppede aktionen, ti minutter før den skulle gå i gang. Det gjorde han på baggrund af de dødstal, som USA's hær forventede ved et angreb. Nemlig 150 døde.

Ifølge Trump ville det have været en for kraftig reaktion på nedskydningen af et ubemandet amerikansk spionfly.

/ritzau/Reuters