Iransk diplomat er blevet idømt 20 års fængsel i Belgien for sin rolle i et mislykket bombeangreb i Frankrig i 2018. Det siger advokat i Bruxelles ifølge AFP.

Iraneren Assadollah Assadi, som i dag er 49 år, var knyttet til Irans ambassade i Østrig, da han sørgede for at skaffe sprængstoffer til et angreb i Paris. Angrebet, som skulle have være rettet mod mod iranske oppositionsfolk i eksil i Paris, blev afværget.

Diplomaten blev anholdt i Tyskland, hvor han ikke havde diplomatisk immunitet. Tre medskyldige er idømt fængsel på 15 til 18 års fængsel og har fået frataget deres belgiske statsborgerskab.

Bombeanslaget skulle finde sted 30. juni i Paris i 2018. Inden da blev seks personer anholdt i Belgien, Frankrig og Tyskland, og angrebet blev aldrig udført.

/ritzau/AFP