En grum drabssag har trukket overskrifter i Iran og skabt debat om landets juridiske system.

Et iransk ægtepar har i løbet af det seneste årti angiveligt stået bag tre gruopvækkende drab på deres søn, datter og svigersøn.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Parret, en 81-årig mand og en 74-årig kvinde, er blevet anholdt for senest at have slået deres 47-årige søn ihjel.

De skal have bedøvet, dræbt og parteret sønnen, lyder det. De to har efterfølgende indrømmet at have dræbt og parteret deres datter for tre år siden og deres svigersøn for omkring ti år siden.

Sagen har fået stor opmærksomhed i Iran, hvor en avis blandt andet har bragt historien under overskriften "Samfundet er i chok".

Den har desuden sat gang i diskussioner om landets juridiske system.

I Iran straffes drab typisk med dødsstraf. Det er dog ikke tilfældet, hvis det er ens egne børn, man slår ihjel. I det tilfælde lyder fængselsstraffen på maksimalt ti år, skriver The Guardian.

Ægteparret kan dog stadig ende med at blive idømt dødsstraf, hvis manden og kvinden kendes skyldige i drabet på svigersønnen.

De dræbte angiveligt deres svigersøn, fordi de mente, at han var voldelig. De dræbte deres datter, fordi hun var afhængig af stoffer, mens sønnen blev dræbt, fordi han havde forhold til yngre kvinder.

Den 81-årige mand siger, at han ikke fortryder noget.

- Jeg fortryder ikke, hvad jeg gjorde i samarbejde med min hustru. De var blevet ødelagt, og jeg takker Gud, siger han.

Parret havde angiveligt forgiftet en kyllingeret, som de serverede til sønnen. Da han var bevidstløs, bandt de hans fødder fast til en stol, trak en sort plastiksæk over hovedet på ham og stak ham flere gange.

De parterede herefter liget på badeværelset og fordelte det i tre kufferter. Herefter spredte de kropsdelene forskellige steder i lokalområdet.

