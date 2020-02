Viceminister har beroliget iranerne og forsikret om, at situationen er under kontrol. Nu er han selv smittet.

Irans vicesundhedsminister er smittet med coronavirus. Det bekræfter han i en videooptagelse, der er sendt til statsligt iransk tv.

Vicesundhedsministeren, Iraj Harirchi, er nu i karantæne, tilføjer en talsmand for sundhedsministeriet.

- Coronavirus-testen af hr. Harirchi, vicesundhedsministeren der stod i frontlinjen for at bekæmpe coronavirus, er positiv, skriver talsmanden på Twitter.

Harirchi har i de seneste par dage forsøgt at berolige befolkningen og forsikre om, at myndighederne har situationen under kontrol.

Mandag deltog han på en pressekonference, hvor han hostede og virkede svedig.

I alt er 16 mennesker døde af sygdommen Covid-19 i Iran. Det er det højeste dødstal udenfor Kina.

Tirsdag meldte Iran om 34 nye smittetilfælde. Af dem er knap halvdelen i den hellige by Qom.

I alt er 95 bekræftet smittet i Iran. Iranske myndigheder siger, at der er omkring 900 mistænkte tilfælde i landet, som skal testes.

Selv om Qom betragtes som epicentret for coronavirus i landet, er der hidtil ikke indført karantæne i byen.

/ritzau/AFP