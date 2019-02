Mohammad Javad Zarif, der var en af hovedmændene bag atomaftalen med Iran, fik modgang, efter at USA trak sig.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, træder tilbage, skriver han på Instagram.

- Jeg undskylder over for jer for alle de uløste ting i de seneste år under min tid som udenrigsminister, skriver han.

- Jeg takker den iranske nation og dets embedsfolk.

Den vestligt uddannede Zarif var en hovedmændene bag den atomaftale, som det internationale samfund indgik i 2015 med Iran.

Men da USA sidst år trak sig ud af aftalen og indførte nye sanktioner mod Iran, kom han under hårdt pres fra konservative religiøse ledere i landet.

/ritzau/Reuters