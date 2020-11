Irans øverste atomforsker er fredag blevet skudt og dræbt.

Det skete, da han sad i et køretøj i den nordlige del af landet, rapporterer iranske statsmedier ifølge The New York Times.



Det var et regulært attentat, skriver medierne.

Der er tale om videnskabsmanden Mohsen Fakhrizade, der betragtes som drivkraften bag Irans atomvåbenprogram, før det langsomt blev opløst i begyndelsen af 00'erne.

Ifølge billeder fra iransk stats-tv er dette bilen, hvori topforskeren blev skudt og dræbt. Foto: - Vis mere Ifølge billeder fra iransk stats-tv er dette bilen, hvori topforskeren blev skudt og dræbt. Foto: -

Ifølge Iransk stats-tv blev Mohsen Fakhrizadeh alvorligt såret i angrebet. Læger forsøgte at redde ham på et hospital, men forskeren omkom af sine kvæstelser.

Billeder fra stedet viser en bil, hvor Mohsen Fakhrizade ifølge iransk stats-tv befandt sig, da attentatet fandt sted.

Bilens forrude er knust, og det kunne se ud som om, at glasset er brudt af projektiler.

Opdateres..