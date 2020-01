Qassem Soleimani var en vigtig spiller i kampen mod terrorisme, skriver Irans præsident i et tweet.

Irans endelige svar på USA's drab på den magtfulde militærleder Qassem Soleimani bliver at sende alle amerikanske styrker ud af regionen.

Det skriver Irans præsident, Hassan Rouhani, onsdag på Twitter.

- General Soleimani kæmpede heroisk mod ISIS (Islamisk Stat, red.), al-Nusra, al-Qaeda med flere. Hvis det ikke var for hans kamp mod terrorisme, så ville europæiske hovedstader være i stor fare lige nu.

- Vores endelige svar på drabet på ham bliver at smide alle amerikanske styrker ud af regionen, lyder det fra Rouhani.

62-årige Qasem Soleimani var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd.

Han befandt sig i et køretøj, som fredag i sidste uge blev ramt af et missil affyret fra en drone, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad i Irak. USA stod bag droneangrebet.

Iran kom natten til onsdag med sit modsvar på angrebet.

Landet affyrede adskillige ballistiske missiler mod luftbasen Ain Al-Asad i det vestlige Irak. Der er både amerikanske og danske soldater blandt de udstationerede på basen.

Også en luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af landet blev beskudt.

I et tweet umiddelbart efter Irans angreb skrev den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, at modsvaret forholdsmæssigt var passende.

- Iran gennemførte et passende modsvar under FN's artikel 51 om selvforsvar ved at gå efter baser, hvorfra et kujonagtigt angreb mod vores borgere og højtstående embedsfolk blev affyret.

- Vi håber ikke på en eskalering eller krig, men vi vil forsvare os selv mod enhver aggression, skriver den irakiske præsident.

Efter angrebet har den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter skrevet, at "alt er godt". Trump tilføjer, at han onsdag morgen lokal tid - onsdag eftermiddag dansk tid - vil komme med en udtalelse.

