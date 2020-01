Præsident Hassan Rouhani taler med Canadas premierminister og Ukraines præsident om Irans nedskydning af fly.

Irans præsident, Hassan Rouhani, har talt i telefon med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, og lovet, at de skyldige for nedskydningen af et ukrainsk passagerfly vil blive stillet til ansvar.

Til Trudeau siger Rouhani, at han hilser ethvert samarbejde velkommen, som "kan kaste mere lys over forløbet".

Iran erkendte tidligere lørdag, at flyet var blevet skudt ned af en iransk luftværnsraket. Det blev kaldt en beklagelig menneskelig fejl.

Det ukrainske fly med 176 om bord blev ramt onsdag morgen, kort efter det var lettet fra lufthavnen i Irans hovedstad. Samtlige om bord omkom. Omkring 60 af passagerne var hjemmehørende i Canada.

I timerne forinden havde Iran gennemført et raketangreb mod to baser i Irak med amerikanske soldater.

Det var gengæld for et amerikansk droneangreb ved lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad, som dræbte den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

