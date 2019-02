Besked om at udenrigsminister bliver er ledsaget af foto af smilende præsident Hassan Rouhani og Zarif.

Irans præsident, Hassan Rouhani, afviser udenrigsminister Mohammad Javad Zarifs ønske om at træde tilbage.

Det skriver Rouhani på Instagram ifølge Reuters.

Beskeden er ledsaget af et billede af Rouhani og Zarif smilende sammen fulgt af hashtags på farsi: #Zarif er ikke alene - og - #Zarif bliver.

Zarif skrev mandag aften på Instagram, at han ønsker at træde tilbage. Han undskyldte for, at han ikke have fået gennemført, hvad han ønskede.

Zarif var Irans nøgleforhandler med det internationale samfund, da det i 2015 lykkedes at indgå en atomaftale med landet.

Den skulle sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. Til gengælde skulle de internationale sanktioner mod landet gradvist ophæves.

Men USA sprang i mål. I 2017 meddelte præsident Donald Trump, at USA trækker sin underskrift tilbage og genindfører sanktioner mod styret i Teheran.

En af Zarifs allierede siger ifølge Reuters, at ønsket om at træde tilbage skyldes den kritik, som han har fået for atomaftalen fra moderate og dele af det konservative præsteskab. Det er et pres, som er taget til, siden USA trak sig.

- Der var møder bag lukkede døre hver uge, hvor ledende embedsmænd bombarderede ham med spørgsmål om aftalen, om hvad der nu skal ske og så videre, fortæller denne person.

Det førte til Zarifs ønske om at træde tilbage.

- Jeg undskylder for alle de uløste ting i de senere år under min tid som udenrigsminister, lød hans beklagelse mandag på det sociale medie Instagram.

/ritzau/