Et muligt møde mellem Trump og Rouhani har været på tale trods strid mellem de to lande om atomprogram.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at der skal genopbygges tillid mellem ham og USA's præsident, Donald Trump, før de to kan mødes.

- Vi må skabe gensidig tillid, siger Rouhani til amerikanske Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at Trump havde kritiseret Iran foran FN's Generalforsamling.

- Hvis USA's regering ønsker at tale med os, må den skabe de nødvendige forudsætninger, siger Irans præsident.

Forholdet mellem de to lande er anspændt.

Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har presset på for et møde mellem de to lande på sidelinjen af FN's Generalforsamling i New York.

Han ærgrer sig over, hvis Rouhani ikke ønsker et møde.

- Hvis han forlader landet uden at mødes med præsident Trump, så er det helt ærligt en forpasset mulighed, for han kommer ikke tilbage de næste par måneder, siger Macron ifølge AFP.

Striden mellem USA og Iran handler blandt andet om den atomaftale, som Trump har trukket USA ud af, og som Iran efterfølgende har overtrådt.

Her strides de blandt andet om det iranske atomprogram, landets ballistiske missiler og Irans regionale indflydelse.

/ritzau/