Den iranske præsident har søndag været ude med noget af en stikpille rettet mod Joe Biden.

Her anklager han nemlig den amerikanske præsident for at »være skyld i den kaos, terror og ødelæggelse,« der er i Iran i øjeblikket.

Det skriver nyhedsbureaet Reuters.

»Den amerikanske præsident, som tillader sig at opildne til kaos, terror og ødelæggelse i et andet land, bør mindes om de evige ord fra grundlæggeren af ​​Den Islamiske Republik, som kaldte Amerika for den store Satan,« siger den iranske præsident Ebrahim Raisi.

Lørdag var der brand i Evin-fængslet i Irans hovedstad Teheran. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Lørdag var der brand i Evin-fængslet i Irans hovedstad Teheran. Foto: SOCIAL MEDIA

Kommentaren kommer efter, at Joe Biden lørdag var ude at kritisere regimets brug af vold for at slå ned på optøjerne i landet.

Tusindvis af mennesker demonstrerede igen lørdag en række steder i Iran under sloganet »begyndelsen på enden.« Folk råbte også »død over diktatoren,« et slogan, der har været meget brugt i Iran de seneste fem uger.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har kaldt det iranske styres svar på demonstrationerne for en »ubarmhjertigt brutal og hård kurs,« der inkluderer »et regulært angreb på mindreårige demonstranter.«

Ifølge menneskerettighedsorganisation HRANA er der, siden protesterne brød ud, 233 døde, heraf 32 under 18 år gamle.