Den iranske præsident siger, at der skal være plads til protester, men der er også en grænse.

London. Regeringsfjendtlige demonstranter i Iran har søndag fortsat deres gadeprotester mod præstestyret, selv om myndighederne har advaret om, at de vil slå hårdt igen.

Søndag var fjerde dag i træk, at demonstranter var på gaderne for at vise deres utilfredshed.

I torsdags begyndte protesterne, der var rettet mod økonomiske nedskæringer og påstået korruption, men siden er protesten udvidet.

Nu lyder der også krav om, at Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, skal gå af.

Søndag har præsident Hassan Rouhani appelleret til ro. Iranerne har, sagde han, ret til at protestere og kritisere myndighederne.

Men han advarede også.

- Regeringen vil ikke vise tolerance over for de, der skader offentlig ejendom, forbryder sig mod den offentlige orden eller skaber uro i samfundet, sagde han ifølge officielle medier.

Tidligere søndag sagde rapporter fra Iran, at myndighederne slog ned på sociale medier, hvoraf flere blev lukket.

Men der er alligevel dukket videooptagelser op, og de viser, at politiet i det centrale Teheran, Irans hovedstad, bruger vandkanoner mod demonstranter.

Andre optagelser fra Shahin Shahr i det centrale Iran viser demonstranter, der angriber politiet og også vælter en bil, der stikkes i brand.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det ikke kan verificere, om optagelserne er ægte.

Der er også meldinger om demonstrationer i andre byer, nemlig Sanandaj og Kermanshah i det vestlige Iran, i Chabahar i det sydøstlige Iran samt i Ilam og Izeh i den sydvestlige del af landet.

De iranske sikkerhedsstyrker synes foreløbig at have været tilbageholdende. Der er meldinger om to dræbte demonstranter, men myndighederne siger, at de ikke er dræbt af politiet.

Hundredvis af mennesker skal være anholdt.

Under demonstrationerne har protesterende brudt et mangeårigt tabu, nemlig ved at råbe slagord til fordel for den gamle og nu afdøde shah, der blev væltet af ayatollah Khomeini i 1979, da den islamiske revolution kom til Iran.

/ritzau/