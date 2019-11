Irans åndelige leder kalder protester landet over, som har kostet et ukendt antal døde og sårede, et plot.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, hylder landets borgere for at have forpurret et "meget farligt plot".

Det er en henvisning til uroligheder tidligere på måneden landet over, der fulgte brat stigende priser på brændstof.

Demonstrationerne brød ud 15. november, kun få timer efter at regeringen oplyste, at prisen på benzin ville stige med cirka 200 procent.

Det udviklede sig i en række byer landet over til sammenstød med politiet. Benzinstationer og politistationer blev brændt ned med benzinbomber, og der var plyndringer i butikker, inden myndighederne fik situationen under kontrol nogle dage senere.

731 banker og 140 af regeringens bygninger og installationer er brændt ned, hedder det onsdag.

- Folket forpurrede en dyb, omfattende og meget farlig konspiration, der blev brugt mange penge på til ødelæggelser, ondskab og drab på folk, siger Khamenei i en tale til Basij.

Basij er en paramilitær organisation, der er loyal over for den mest religiøse del af det iranske regime. Militsen er forhadt i store dele af Iran.

Khamenei udtrykker også på Twitter sin "hjertevarme taknemmelighed" over for folket i et opslag, hvor der er billeder af demonstrationer, som støtter regimet.

- Folket viste igen, at det er magtfuldt og stort, og det nedkæmpede fjendens store konspiration ved at være til stede på skuepladsen.

I tweetet får USA og Israel skylden for urolighederne.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch siger onsdag, at Iran forsøger at skjule dødstallet og antallet af fængslede under protester.

Amnesty International har skønnet, at mindst 140 mennesker er dræbt og op mod 7000 anholdt. Ifølge myndighedernes egne tal er kun fem døde.

/ritzau/AFP