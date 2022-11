Lyt til artiklen

»Det her er helt klart en optrapning af konflikten.«

Sådan lyder det fra forsker og lektor med speciale i Iran-studier og persisk ved Københavns Universitet Claus Valling Pedersen efter søndagens udvikling i Iran.

Søndag mobiliserede Irans militær nemlig tropper i den iranske by Mahabad, hvor flertallet af borgerne er kurdiske, og erklærede ifølge Kurdistans Demokratiske Parti byen i undtagelsestilstand.

På Twitter florerer adskillige videoer fra weekendens militære besættelse. Her kan man se militære køretøjer og kampvogne rulle ind i byen, helikoptere flyve over den og kampklædte soldater skyde løs mod civile i gaderne.

This morning in Mahabad. Military forces roam the streets of the city, and shoot directly at the windows of residential. Horrific and indiscriminate violence and killings! #MahsaAmini #مهسا_امینی #مهاباد #IranRevolution pic.twitter.com/4b9A8wp5v3 — Omid Memarian (@Omid_M) November 20, 2022

Hæren har skudt vilkårligt og dræbt og såret indbyggere, lyder det fra partiet. Ligesom man angiveligt har slukket elektricitet og internet i flere dele af byen.

Det er første gang under den to en halv måned lange protestbevægelse i Iran, at der nu bliver sat militær ind, forklarer Claus Valling Pedersen.

»Man er bange for at miste kontrollen i området, så derfor har man slået hårdt ned nu ved at besætte det.«

Ifølge Iran-eksperten er det ikke et tilfælde, at det netop er i den kurdiske del, det sker. Centralregeringen er meget følsom over for det område, fordi der historisk har været løsrivelsesforsøg netop der.

»Efter i går er konflikten rykket et trin op. Regimet sender et signal om, at de slår hårdt ned,« siger Claus Valling Pedersen og fortsætter:

»Det kan også komme til at betyde, at andre steder i Iran siger, ‘det vil vi ikke finde os i,’ og måske kommer i endnu større oprør.«

Kan vi også risikere at se regimet mobilisere tropper i andre byer i Iran og erklære undtagelsestilstand der?

»Hvis der sker det, at situationen i Mahabad forstærker oprøret andre steder i Iran, så kan man risikere, at netop det sker«

Kan det her udvikle sig til en borgerkrig?

»Det er ikke en borgerkrig. Men man nærmer sig et forsøg på en folkerevolution.«