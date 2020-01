Ayatollah Ali Khamenei står mandag i spidsen for en del af statsbegravelsen for Qassem Soleimani i Teheran.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, leder mandag en følelsesladet ceremoni for den dræbte militærleder Qassem Soleimani i Teheran.

Ayatollahen beder således over kisten med resterne af Soleimani.

Under bønnen er Ali Khamenei flankeret af flere fra landets absolutte top, blandt andre præsident Hassan Rouhani. Ceremonien er en del af Soleimanis statsbegravelse og bliver vist direkte på statsligt tv.

Den stort anlagte begravelse og tilstedeværelsen af den åndelige leder Khamenei understreger Soleimanis status i Iran.

62-årige Qassem Soleimani var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd.

Han befandt sig i et køretøj, som fredag blev ramt af et missil affyret fra en drone, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad i Irak.

USA stod bag droneangrebet, hvor i alt ti personer blev dræbt.

Den iranske hovedstad Teherans gader er mandag fyldt med sørgende, der ønsker at vise deres respekt for Qassem Soleimani.

Flere holder portrætter af topgeneralen.

Drabet på Soleimani i Irak har udløst en højspændt situation.

Søndag opfordrede Iraks parlament regeringen til at smide alle udenlandske styrker ud af landet. Det inkluderer også danske soldater.

Iran har truet med et modsvar på USA's angreb.

Til gengæld har USA's præsident, Donald Trump, advaret Iran om at tænke sig grundigt om, før landet går til angreb.

- Iran taler meget dristigt om at gå efter visse amerikanske mål som revanche for, at vi har befriet verden for deres terroristleder, som lige havde dræbt en amerikaner og såret mange andre hårdt, for ikke at nævne de mange andre han har dræbt i sin levetid.

- USA accepterer ikke flere trusler, skrev Trump i weekenden på Twitter.

Han tilføjede, at USA har udset sig 52 iranske mål for militære angreb.

