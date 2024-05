Iran har forøget sit lager af beriget uran det seneste år. Landets drøftelser med atomvagthund er gået i stå.

Irans har forøget sit lager af beriget uran det seneste år.

Lageret er nu mere end 30 gange højere end den grænse, som Iran indgik aftale om med USA, EU og flere andre aktører i 2015.

Det viser to rapporter fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

For et år siden var lageret 23 gange højere end den aftalte grænse.

Samtidigt er drøftelserne om at forbedre Irans samarbejde med atomvagthunden IAEA gået i stå.

- Der har ikke været nogen fremskridt det seneste år med hensyn til at gennemføre en fælles erklæring fra 4. marts 2023, skriver IAEA i en af rapporterne.

Iran og atomvagthunden indgik i marts sidste år en aftale om at forbedre samarbejdet og øge IAEA's overvågning af atomlagrene i landet.

Chef for agenturet Rafael Grossi opfordrer i en rapport styret i Iran til at fortsætte den dialog og den gode vilje, der ifølge ham blev vist ved indgåelsen af aftalen sidste år.

Aftalen om at forbedre samarbejdet blev indgået, efter at IAEA under en inspektion på iranske atomkraftværker fandt uranpartikler med en berigelsesgrad på 83,7 procent

Det er lige under de 90 procent, der er nødvendigt for at kunne producere en atombombe.

Ifølge IAEA gik de planlagte drøftelser med Iran i stå, efter at landets præsident, Ebrahim Raisi, mistede livet i et helikopterstyrt den 19. maj, skriver AFP.

Dagen efter Raisis død indikerede Iran, at det på grund af "de særlige omstændigheder" ikke længere var passende at holde substantielle drøfter, og at der ikke ville blive fastsat en ny dato, fremgår det af en af rapporterne.

I 2015 blev der indgået en atomaftale mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer, USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien samt Tyskland.

Aftalen gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne producere atomvåben.

Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner mod Iran.

Aftalen faldt på plads, mens Barack Obama var præsident i USA.

Da Donald Trump kom til som præsident, kørte han en hårdere linje mod Iran og tog afstand fra aftalen. I 2018 trak han USA helt ud af den og genindførte sanktioner.

Herefter bakkede også Iran gradvist ud af dele af aftalen.

/ritzau/Reuters