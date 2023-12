Iran forlader COP28-konferencested. Det vides ikke, hvornår og om delegationen vender tilbage.

Irans delegation er fredag udvandret fra COP28 i protest mod, at der er israelske repræsentanter ved klimatopmødet.

Det melder iranske statsmedier.

Iran anser Israels tilstedeværelse for at være i "modstrid med målene og retningslinjerne for konferencen". Det siger Irans energiminister, Ali Akbar Mehrabian, i en meddelelse ifølge det officielle iranske nyhedsbureau Irna.

Mehrabian, der står i spidsen for den iranske delegation, siger, at delegationen har "forladt konferencestedet".

Det fremgår ikke umiddelbart, hvornår og om delegationen har tænkt sig at vende tilbage til FN-topmødet.

Den første dag ved COP28 var torsdag, og fredag har briternes kong Charles holdt åbningstale i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Fredag morgen udløb en syv dage lang våbenhvile mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, og kamphandlingerne i Gaza er blevet genoptaget.

Sent torsdag oplyste Irna, at Irans præsident, Ebrahim Raisi, ikke ville deltage i klimaforhandlingerne.

Han havde besluttet sig for ikke at deltage på grund af "invitationen til embedsmænd fra det zionistiske regime", skriver Irna.

Efter et år med rekordtemperaturer er der ved dette års COP28 stort pres på verdenslederne for at få accelereret den grønne omstilling.

Men Israels og Hamas' væbnede konflikt, der er gået ind i sin ottende uge, kaster skygger over topmødet.

Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, har i et telefonopkald med sit modstykke fra De Forenede Arabiske Emirater sagt, at Israels tilstedeværelse ved mødet bør overvejes "kraftigt". Det bør ske i lyset af anklager om "krigsforbrydelser og folkedrab".

Det er en kendt sag, at Iran er meget kritisk indstillet over for Israel. Efter at kampe er blevet genoptaget i Gaza, har Iran beskyldt Israel for at være ansvarlig for udviklingen.

/ritzau/AFP