I dag er det 40 dage siden.

40 dage siden, Masha Amini døde. 40 dage siden, Iran fik et nyt frihedssymbol. 40 dage siden, en kamp for frihed brød ud.

I islam er det traditionen at have en 40 dages sorgperiode efter et dødsfald.

Derfor er denne dag helt speciel for mange iranere, der lige nu valfarter til 22-årige Masha Aminis gravsted for at ære hendes minde.

Og så er det også for at markere deres opstand mod styret, skriver DRs Mellemøsten-korrespondent Puk Damsgård på Twitter.

Hun fortæller, at vejene op til gravpladsen er blokeret, så folk spadserer til fods.

Det viser videoer på sociale medier også. Den iranske journalist Kaveh Ghoreishi har blandt andet delt en video, hvor man kan se en masse mennesker vandre på tværs af marker og bakker for at nå til kirkegården.

Puk Damsgård citerer Masha Aminis fætter Erfan Mortezaei, som har sagt, at i dag kan blive en historisk dag. På trods af tabet er han glad for, at hans kusine er blevet et »lys for alle frihedssøgende i Iran.«

Saqqez - Aychi Cemetery | 40 days since Mahsa Amini' death.

People are walking towards the cemetery. #MahsaAmini #Saqqez pic.twitter.com/Gk3IBnmoqM — Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) October 26, 2022

Kurdistan Human Rights Network har delt videoer fra gravpladsen onsdag, hvor der står både kurdere og iranere og råber i kor med sedler i deres hænder. Masha Amini var selv kurdisk og er også begravet på en kirkegård i den kurdiske by Saqqez

Selvom det langt fra er alle iranere, der i dag valfarter til Masha Aminis gravsted, bruger adskillige iranere på andre måder den særlige dag til at mindes og markere modstand mod styret.

Nina Ansary, der er er en iransk-amerikansk historiker og forfatter, bedst kendt for sit arbejde med kvinders ligestilling i Iran, har delt en video.

Her kan man se en række kvinder gå på gaden uden hijab, mens de viser frihedstegnet med deres to fingre oppe i luften.