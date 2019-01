Et stigende antal migranter forsøger via båd at komme til England. To mænd er anholdt for menneskesmugling.

Britiske myndigheder har anholdt to mænd, som mistænkes for at smugle migranter til England.

Det skriver The Independent.

De to, en 33-årig iraner og en 24-årig brite, blev anholdt i Manchester onsdag.

Det oplyser National Crime Agency (NCA), der er en særlig politienhed med fokus på at bekæmpe organiseret kriminalitet.

Mændene "mistænkes for at arrangere ulovlig transport af migranter over Den Engelske Kanal", skriver NSA i en meddelelse.

Antallet af personer, som ulovligt forsøger at nå frem til England om bord en båd, er steget de seneste måneder.

Ifølge det britiske indenrigsministerium blev 539 migranter i 2018 afsløret i at forsøge at nå frem til engelske kyster. Deraf de 239 siden november.

Myndighederne har på grund af bekymring for den voksende trafik skærpet overvågningen af farvandet mellem England og Frankrig ved at indsætte ekstra patruljefartøjer.

/ritzau/