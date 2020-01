Iransk havarileder siger, at eksperter fra Frankrig, Canada og USA skal undersøge data fra ukrainsk fly.

Iran vil sende de sorte bokse fra et nedskudt ukrainsk passagerfly til Ukraines hovedstad, Kijev, for at blive undersøgt.

Det oplyser lederen af den iranske havariundersøgelse til det lokale nyhedsbureau Tasnim.

De iranske myndigheder regner med, at eksperter fra Frankrig, Canada og USA vil være med til at undersøge boksenes data.

Alle 176 om bord omkom, da det ukrainske fly blev ramt af en raket, der var affyret fra en militær stilling uden for Teherans lufthavn 8. januar.

Det skete i timerne efter, at Iran havde sendt raketter mod baser i Irak med amerikanske soldater som gengæld for USA's likvidering af den iranske general Qassem Soleimani i Iraks hovedstad, Bagdad.

- Med brug af ekspertise fra landene Frankrig, Canada og Amerika vil vi forsøge at afkode (data fra boksene red.) i Kijev, siger Hassan Rezaifar. Han står i spidsen for den iranske havariundersøgelse.

- Hvis disse anstrengelser viser sig ikke at være nok, så vil de sorte bokse blive sendt til Frankrig, oplyser han.

Tasnim skriver, at der ikke vil blive gjort forsøg på at afkode data fra boksene i Iran.

