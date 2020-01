Leder af Irans havarikommission afviser melding om, at sorte bokse fra nedskudt fly sendes til Ukraine.

Iran vil selv undersøge de sorte bokse fra et nedskudt ukrainsk fly. Dermed afviser landet rapporter om, at det er besluttet at udlevere boksene til Ukraine. Det skriver det iranske nyhedsbureau Irna.

- Vi forsøger at undersøge de sorte bokse her i Iran. Det er muligt at sende dem til Ukraine og Frankrig, men der er indtil videre ikke truffet nogen beslutning om at give dem videre til et andet land, siger en talsmand for den iranske havarikommission, Hassan Rezaifar, til Irna.

Han har ansvaret for undersøgelserne af flytragedien for Irans Organisation for Civile Flyvninger.

Tidligere i weekenden rapporterede et andet iransk nyhedsbureau, at de sorte bokse var ved at blive sendt til Ukraine.

I Sverige siger en talsmand for Statens Havarikommission, SHK, at man ikke er bekendt med, at Iran ville sende de sorte bokse til Ukraine.

Der var ti svenskere blandt de 176 omkomne ved flystyrtet den 8. januar. Det ukrainske fly blev ramt af en raket, der var affyret fra en militær stilling uden for Teherans lufthavn.

Det skete, i timerne efter at Iran havde sendt raketter mod baser i Irak med amerikanske soldater som gengæld for USA's likvidering af den iranske general Qassem Soleimani i Iraks hovedstad, Bagdad.

Flyet fra Ukraine International Airlines skulle være fløjet fra Teheran til Kijev i Ukraine. De fleste om bord var iranere eller folk med dobbelt statsborgerskab. 57 var hjemmehørende i Canada.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, har presset på for, at der gennemføres en komplet undersøgelse af flystyrtet. Han sagde fredag, at Iran bør sende de sorte bokse til Frankrig for at blive undersøgt.

Frankrig er et af de få lande, der har kapaciteten til at afkode registreringer i fly og cockpit ifølge Trudeau. Han sagde, at de sorte bokse fra det ukrainske fly var svært ødelagte.

/ritzau/Reuters