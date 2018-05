Irans udenrigsminister taler om et konstruktivt møde med EU, selv om USA har forladt atomaftale.

Bruxelles. Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, siger, at forhandlinger om at videreføre atomaftalen med Iran vil fortsætte med de europæiske lande de næste to uger.

Selv om USA har valgt at træde ud af atomaftalen, er den stadig på sporet, siger Zarif efter et møde i Bruxelles med EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini.

- Vores møde med Mogherini var godt og konstruktivt. Vi er på den rette vej til at bevæge os fremad, mener han.

- Uanset hvad der besluttes, skal det bevare og garantere Irans rettigheder. Vores forhandlinger vil fortsætte i de næste to uger.

Her henviser han til møder med udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

