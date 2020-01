Irans udenrigsminister betegner drab på general som en terroraktion og vil tage det op internationalt.

Iran vil med "juridiske tiltag på internationalt niveau" holde USA ansvarlig for drabet på den iranske general Qassem Soleimani.

Det siger Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, på iransk tv.

- Det var tydeligvis en terroraktion, siger han ifølge Reuters.

- Iran vil iværksætte forskellige juridiske tiltag på internationalt niveau for at holde USA ansvarlig for drabet på Soleimani, siger Zarif.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvilke tiltag han henviser til.

Fredag morgen skrev Zarif på Twitter, at det amerikanske angreb mod Irans mest magtfulde general er "ekstremt farlig og en tåbelig optrapning".

Irans øverste nationale sikkerhedsråd har fredag advaret om, at USA har begået sin "største strategiske fejltagelse" i regionen.

- Det amerikanske regime vil være ansvarlig for konsekvenserne af denne kriminelle fremgang, lød det fra rådet, der tilføjer, at USA ikke vil "slippe let fra konsekvenserne".

Reaktionen vil komme "på det rette sted og tidspunkt", lød det fra rådet efter et krisemøde fredag.

Også ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste leder, varslede tidligere fredag en hård reaktion fra iransk side.

