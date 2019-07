Storbritannien opbragte 4. juli et iransk skib. Det er angiveligt årsag til, at et britisk skib nu er opbragt.

Det var angiveligt for at gøre gengæld, at Iran fredag opbragte et britisk skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Sådan lyder det lørdag fra en talsmand fra Vogternes Råd i Iran.

Briterne opbragte 4. juli et iransk skib ved Gibraltar. Årsagen var, at de mistænkte, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

Derfor var der allerede fredag spekulationer om, at den seneste udvikling i Hormuzstrædet kunne være gengæld fra iranernes side. Og det ser en talsmand fra Vogternes Råd lørdag ud til at bekræfte.

- Reglen om at gøre gengæld er velkendt inden for folkeretten, lyder det fra talsmanden, Abbas Ali Kadkhodaei.

Talsmanden tilføjer, at opbringningen skete på baggrund af en "ulovlig økonomisk krig og opbringning af olieskibe".

Vogternes Råd kommenterer sjældent på statslige anliggender. Når det gør, bliver det dog set som en afspejling af Irans øverste leder ayatollah Ali Khameneis synspunkter. Rådet samarbejder tæt med ayatollahen.

