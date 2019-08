Ifølge den iranske præsident Hassan Rouhani, så skal sanktionerne mod Iran ophæves, før man vil forhandle.

Hvis USA vil forhandle med Iran, så skal USA's præsident, Donald Trump, ophæve sanktionerne mod landet.

Det siger Irans præsident, Hassan Rouhani, tirsdag i en tale på iransk stats-tv.

Rouhani kalder det "økonomisk terrorisme", at USA har indført hårde sanktioner mod Irans olie- og banksektor.

I juli skærpede USA's regering sanktionerne yderligere ved at indføre sanktioner mod Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei. Så sent som i sidste uge ramte sanktionerne udenrigsminister, Javad Zarif.

Frygten for en regulær krig i Mellemøsten er steget, efter britiske styrker opbragte et iransk tankskib nær Gibraltar 4. juli. Briterne beskyldte iranerne for at bryde sanktioner mod Syrien.

Iran stoppede to uger senere et britisk tankskib nær Hormuzstrædet.

- Fred med Iran er moderen for al fred, krig mod Iran er moderen for alle krige, siger den iranske præsident i sin tale på iransk stats-tv, skriver Reuters.

Spændingerne er øget, efter Trump sidste år trak USA ud af atomaftalen mellem Iran og en række stormagter.

/ritzau/AP